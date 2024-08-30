На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает обратить внимание на кабачки и быстро приготовить простое, но очень вкусное блюдо на всю семью: рулетики из кабачков с сыром и ветчино. Эти легкие, но сбалансированные закуски идеально подходят для поклонников правильного питания и способны украсить любой стол.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт (300 г)

Твердый сыр — 100 г

Ветчина — 100 г

Панировочные сухари — 100 г

Сухой чеснок — 1 ч.л.

Соль — ½ ч.л.

Оливковое масло — 10 г

Приготовление:

Молодой кабачок нарежьте тонкими слайсами, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Заверните в каждый слайс кусочки ветчины и сыра, формируя рулетики.

По словам кулинара Литвиновой, лучше будет сделать блюдо не слишком сухим, сохранить сочность. Поэтому далее посыпьте рулетики сухим чесноком, солью, полейте оливковым маслом и обваляйте в панировочных сухарях.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выложите рулетики на противень и отправьте в духовку, разогретую до 200°C, на 15 минут до появления золотистой корочки.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.