На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытное блюдо с кабачками, которое придется всем по вкусу и не надоест, так как в летний сезон обычно все стараются сделать что-то с этим очень популярным продуктом.
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт (250−300 г)
- Шампиньоны — 100 г
- Шпинат — 50 г
- Панировочные сухари — 100 г
- Сливочный творог — 200 г
- Сухой чеснок, соль/перец — по вкусу
- Топленое сливочное масло — 1 ст.л.
Приготовление:
Нарежьте кабачок и шампиньоны тонкими ломтиками, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложите в форму для запекания слой кабачков, затем слой шампиньонов и шпината, посолите и поперчите.
Покройте овощи сливочным творогом, посыпьте сухим чесноком, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Повторите слои и завершите панировочными сухарями.
Полейте топленым сливочным маслом и запекайте в духовке при 180°C около 20-25 минут до появления румяной корочки, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.
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