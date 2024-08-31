Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предложила еще один вкусный рецепт, в основе которого будут кабачки.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытное блюдо с кабачками, которое придется всем по вкусу и не надоест, так как в летний сезон обычно все стараются сделать что-то с этим очень популярным продуктом.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт (250−300 г)

Шампиньоны — 100 г

Шпинат — 50 г

Панировочные сухари — 100 г

Сливочный творог — 200 г

Сухой чеснок, соль/перец — по вкусу

Топленое сливочное масло — 1 ст.л.

Приготовление:

Нарежьте кабачок и шампиньоны тонкими ломтиками, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите в форму для запекания слой кабачков, затем слой шампиньонов и шпината, посолите и поперчите.

Покройте овощи сливочным творогом, посыпьте сухим чесноком, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Повторите слои и завершите панировочными сухарями.

Полейте топленым сливочным маслом и запекайте в духовке при 180°C около 20-25 минут до появления румяной корочки, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

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