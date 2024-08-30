В Украине из-за мобилизации и миграции возникает острый дефицит квалифицированных специалистов, особенно в медицинской, промышленной и строительной сфере. Это усложняет деятельность предприятий, повышает требования к заработным платам и оказывает негативное влияние на экономику. Об этом сообщил Государственный центр занятости.

По данным Государственного центра занятости, 67% работодателей в Украине уже ощущают последствия кадрового кризиса. Основными причинами этого явления являются:

Мобилизация мужчин: война привела к мобилизации значительной части трудоспособного населения, что повлекло за собой дефицит рабочей силы на рынке труда. По оценкам этот фактор повлиял на 79% работодателей.

война привела к мобилизации значительной части трудоспособного населения, что повлекло за собой дефицит рабочей силы на рынке труда. По оценкам этот фактор повлиял на 79% работодателей. Миграция населения за границу: из-за военных действий многие украинцы выехали за границу в поисках безопасности и новых возможностей для трудоустройства. Это усложняет поиск квалифицированных работников, особенно в регионах, где раньше было много рабочих рук.

Дефицит квалифицированных работников наиболее ощутим в сферах медицины, промышленности и строительства. Особенно острая ситуация с кадровым обеспечением наблюдается в следующих специальностях:

Электромонтеры: спрос на электромонтеров очень высок, но количество доступных специалистов значительно меньше. К примеру, на "Едином портале вакансий" зарегистрировано 893 вакансии для электромонтеров, однако соискателей работы в этой сфере всего 209 человек. Во Львовской области из 94 вакансий найти кандидата можно только 7 раз, а в Киеве из 61 вакансии – всего 4 претендента.

Слесари-сантехники: имеются 625 вакансий для слесарей-сантехников, но количество соискателей работы значительно меньше – всего 172 человека. В Киеве, например, из 120 вакансий найден только один претендент, а в Днепропетровской области из 46 вакансий заполнены только 14.

Сварщики и столяры: эти профессии тоже пользуются большим спросом, но на рынке труда ощущается их нехватка.

Дефицит квалифицированных кадров оказывает серьезное влияние на экономику Украины. Предприятия сталкиваются с трудностями в выполнении производственных планов, что замедляет экономический рост. Особенно пострадали малые и средние бизнесы, которые не всегда могут повысить заработную плату для привлечения и удержания работников.

Источник: РБК-Украина.

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