Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт сложного, но очень вкусного торта со сливками и шоколадом.

На этот раз у себя в Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, что процесс приготовления довольно длительный, поэтому стоит заранее распределить время. Однако результат точно того стоит.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 500 г

Соль — 10 г

Вода — 250 мл

Сливочное масло — 80 г (1 часть)

Сливочное масло — 300 г (2 часть)

Для ганаша:

Белый шоколад — 100 г

Молочный шоколад — 150 г

Сливки 30% — 200 мл (1 часть)

Сливки 30% — 300 мл (2 часть)

Приготовление:

Воду, 80 г масла и соль слегка подогрейте, затем смешайте с мукой, замесите тесто. Оставьте в холодильнике на 30 минут. Оставшееся масло сформируйте в прямоугольник и охладите, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Разрежьте 300 г сливочного масла вдоль на несколько кусков. Выложите масло на пергамент, накройте его сверху другим листом пергамента и отбейте скалкой. Сформируйте масло в прямоугольник и охладите 10-15 минут.

Тесто раскатайте на четыре стороны, поместите в центр прямоугольник из масла и заверните тесто конвертом. Затем раскатайте тесто в прямоугольник. Повторите раскатку теста 5 раз, каждый раз охлаждая его в холодильнике на 1 час, советует "Мастер Шеф" Глинская.

В микроволновке растопите белый и молочный шоколад со сливками. Перемешайте до однородности, взбейте блендером, затем добавьте оставшиеся 300 мл сливок и снова взбейте. Охладите ганаш в холодильнике минимум на 12 часов.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, после последней раскатки оставьте тесто в холодильнике на ночь. Затем раскатайте его до толщины 3 мм. Половину теста нарежьте на палочки. Выпекайте палочки при 200°C около 18-20 минут.

На смоченном водой столе расстелите пищевую пленку, на нее нанесите слой ганаша, затем выложите палочки, снова слой ганаша, затем снова палочки и так далее, пока не закончите ингредиенты. Последним слоем должен быть ганаш. Заверните торт в пленку, формируя "полено", и охладите на ночь.

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