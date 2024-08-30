Чтобы подать документы для получения скидки на коммунальные услуги, вы можете воспользоваться одним из трех способов.

ПФУ сообщил о возможности экономии украинцев на коммунальных услугах, позволяя платить всего 25% от общей суммы счета.

Пенсионный фонд Украины рассказал о новых возможностях для скидок на коммунальные услуги. В частности, некоторые украинцы теперь могут оплачивать лишь 25% от общей суммы счета за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на скидку в размере 75%. Эта льгота распространяется на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также приобретение твердого и жидкого печного горючего и сжиженного газа.

Согласно части пятой статьи 51 Бюджетного кодекса Украины, льготы также распространяются на членов семьи льготника, включая супругу (супруга) и несовершеннолетних детей до 18 лет. Новые требования требуют, чтобы члены семьи проживали вместе с участником боевых действий для получения льгот или помощи.

Чтобы подать документы для получения скидки на коммунальные услуги, вы можете воспользоваться одним из трех способов:

Посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Подать заявку через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Использовать приложение "Действие" с верификацией с помощью "Действие.Подпись".

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