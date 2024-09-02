В Украине планируется повысить военный сбор с 1,5% до 5%, что приведет к уменьшению зарплат миллионов украинцев.

Украинские власти планируют значительно повысить военный сбор, удерживаемый с доходов граждан. Это предусмотрено доработанным правительственным законопроектом по повышению налогов (проект №11416-д).

Об этом заявил глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. В законопроекте особое внимание уделено увеличению военного сбора. По его словам, прогнозируемые поступления в бюджет на 2024 год сократили с 125 млрд грн до 30 млрд грн.

В обновленном документе предусмотрено повышение военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5%. Увеличение будет действовать до окончания налогового периода, в котором отменят военное положение, и все собранные средства будут направлены на финансирование ВСУ через специальный фонд.

Также Гетманцев сообщил, что с проекта убрали налог на сверхприбыль банков в соответствии с позициями Минфина и НБУ и уточнили авансовый взнос для АЗС. Вопрос об увеличении налога на прибыль финансовых учреждений отложен на будущее, а не на 2024 год. Кроме того, отменили 1% военного сбора для юридических лиц, работающих по единому налогу третьей группы.

Министерство финансов считает, что повышение военного сбора с 1,5% до 5% является справедливой мерой во время войны, учитывая необходимость финансирования армии.

Таким образом, из доходов украинцев будут ежемесячно удерживать 5%. Документ еще должен пройти два чтения в Верховной Раде, поэтому его нормы могут быть изменены.

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