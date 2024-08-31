Такая норма была введена для повышения прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры.

Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и юридическим лицам запрещено обналичивать операции, проводимые через перевод средств без открытия банковского счета. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Следовательно, все наличные денежные средства, переводимые физическим лицам-предпринимателям или юридическим лицам, должны быть зачислены на их счета с номером IBAN в безналичной форме.

Средства должны сначала поступать на текущий или платежный счет предприятия, а уже после этого могут быть выведены в виде наличных средств. Для граждан, однако, никаких изменений не произошло: они могут рассчитываться за товары и услуги как безналичным способом, так и наличными, включая переводы без открытия счета.

Эта норма внедрена с целью повышения прозрачности финансовых операций и уменьшения возможностей для злоупотреблений платежной инфраструктурой. В частности, Национальный банк Украины надеется, что это поможет бороться с уклонением от налогообложения при совершении сделок купли-продажи товаров.

Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и юридическим лицам разрешено использовать наличные деньги, полученные с платежных счетов, открытых в небанковских платежных учреждениях, для расчетов. Соответствующие изменения были внесены в Положение о ведении кассовых сделок в национальной валюте в Украине.

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