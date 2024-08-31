Борщи в Украине бывают разных цветов и температур: красные, зеленые, белые, горячие и холодные. Последний вариант также называют холодником. Сегодня предлагаем вам рецепт вкусного красного холодца в виде крем-супа от шеф-повара Владимира Ярославского .
Овощные холодные блюда популярны летом. Особый вкус имеет одесский лужайка, где используют свекольную ботву, а во Львове к холодному борщу всегда добавляют сметану.
Я не знакома с приготовлением окрошки, потому что в нашей семье ее не ели. Но мы очень любим холодный свекольный борщ, который всегда переносит меня в детство. Так что я решила поделиться с вами нашим семейным рецептом.
Ингредиенты для 2 порций:
- Запеченная свекла – 2 шт.
- Куриное бедро с голенью – 1 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Большое куриное яйцо – 3 шт.
- Редис - 3 шт.
- Куриный бульон - 500 мл
- Медовая горчица – 2 ч. л.
- Сметана 20% — 150 г
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Сок лимона – 5 мл
Приготовление:
- Отварите яйца до крутой смеси и очистите их. Бедро отварите в 500 мл воды, а бульон оставьте.
- Смешайте вареные желтки с солью, сметаной и горчицей, влейте холодный бульон. Добавьте нарезанную запеченную свеклу и взбейте блендером до однородной массы.
- Добавьте лимонный сок, соль и горчицу по вкусу. Охладите борщ в холодильнике.
- Нарежьте отварную курицу, редис и огурец соломкой, а зелень мелко. В тарелку положите белки, курицу, редис и зелень, залейте холодным борщом.
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