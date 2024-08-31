Попробуйте наш вкусный рецепт красного окрошки от шеф-повара Владимира Ярославского, который станет идеальным выбором для летнего обеда.

Борщи в Украине бывают разных цветов и температур: красные, зеленые, белые, горячие и холодные. Последний вариант также называют холодником. Сегодня предлагаем вам рецепт вкусного красного холодца в виде крем-супа от шеф-повара Владимира Ярославского .

Овощные холодные блюда популярны летом. Особый вкус имеет одесский лужайка, где используют свекольную ботву, а во Львове к холодному борщу всегда добавляют сметану.

Я не знакома с приготовлением окрошки, потому что в нашей семье ее не ели. Но мы очень любим холодный свекольный борщ, который всегда переносит меня в детство. Так что я решила поделиться с вами нашим семейным рецептом.

Ингредиенты для 2 порций:

Запеченная свекла – 2 шт.

Куриное бедро с голенью – 1 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Большое куриное яйцо – 3 шт.

Редис - 3 шт.

Куриный бульон - 500 мл

Медовая горчица – 2 ч. л.

Сметана 20% — 150 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Сок лимона – 5 мл

Приготовление:

Отварите яйца до крутой смеси и очистите их. Бедро отварите в 500 мл воды, а бульон оставьте. Смешайте вареные желтки с солью, сметаной и горчицей, влейте холодный бульон. Добавьте нарезанную запеченную свеклу и взбейте блендером до однородной массы. Добавьте лимонный сок, соль и горчицу по вкусу. Охладите борщ в холодильнике. Нарежьте отварную курицу, редис и огурец соломкой, а зелень мелко. В тарелку положите белки, курицу, редис и зелень, залейте холодным борщом.

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