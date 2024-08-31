Кудрицкий напомнил о том, насколько тяжела была зима в Украине, когда российские войска начали атаки на энергетическую инфраструктуру.

Зимний период принесет Украине много вызовов в энергетическом секторе, и, вероятно, отключения света станут частыми. Однако полных блекаутов и гуманитарной катастрофы удалось избежать. Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий напомнил о том, насколько тяжела была зима в Украине, когда российские войска начали атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Если мы вспомним 2022-23 год – очень сложная зима – когда у нас было очень мало западных систем ПВО, было очень мало трансформаторов… Ну у нас был запас, но его было маловато, и у нас еще не было защиты такой инженерной, как сейчас . Мы эту зиму прошли с эпизодическими обесточениями. Мы не можем сказать, что у нас замерзла вся страна, не работала канализация", - напомнил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.



Глава "Укрэнерго" отметил, что следующая зима принесет много испытаний, в частности, для энергетиков и ПВО. Однако он не ожидает апокалиптического сценария. То есть блекауту удастся избежать. Легкой прогулки следующей зимой точно не будет. Просто между гуманитарной катастрофой и ситуацией без каких-либо проблем в энергосистеме есть такая большая срединная зона.

Кудрицкий заверил, что в этом году государство, в частности "Укрэнерго", значительно лучше подготовлено к зимнему сезону 2024-2025 годов по сравнению с предыдущим сезоном 2022-2023 годов.

"Скажем так, при теплой, зимней погоде +2+3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно", – пояснил чиновник.

Источник: BBC News Украина.

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