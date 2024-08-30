Узнайте, как приготовить зеленую окрошку на кефире по простому рецепту, который отлично освежит вас в жаркий день.

Есть множество вариантов окрошок, особенно летом, но все они имеют общую черту – легкую кислинку, которую обеспечивают щавель или сок лимона. Чтобы приготовить зеленую окрошку на кефире, воспользуйтесь этим рецептом.

Для того чтобы приготовить зеленую окрошку на кефире, понадобится щавель, но его можно заменить петрушкой или укропом, добавив лимонный сок для достижения кислинки. Вареный картофель подойдет, но жареный также добавит интересную нотку к блюду.

Владимир Ярославский советует охлаждать зеленую окрошку на кефире не менее 30 минут, чтобы вкус раскрылся в полной мере.

Ингредиенты на 2 порции:

Кефир - 350 мл

Яйца куриные – 2 шт.

Горчица - 25 г

Огурец свежий – 80 г

Редис - 60 г

Вареный картофель - 80 г

Щавель — 150 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление:

Отварите яйца до твердого состояния и очистите вареный картофель. Разделите яйца на желтки и белки. Желтки разомните с солью и горчицей. Измельчите щавель и смешайте его с кефиром до однородной массы. Добавьте эту смесь в желтки, перемешайте и приправьте солью по вкусу. Нарежьте белки, огурцы, редис, вареный картофель и зелень мелко. Добавьте все в кефирную смесь и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте соль. Охлаждайте зеленую окрошку на кефире минимум 30 минут перед подачей.

Вот и все! Теперь вы знаете, как приготовить зеленую окрошку на кефире. Наслаждайтесь этим легким и освежающим блюдом.

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