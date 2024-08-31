Из-за нарушений в государственный бюджет не поступило почти 19 миллионов гривен.

Прокуроры завершили расследование в отношении директора сельскохозяйственного предприятия в Одесской области, обвиняемого в неуплате налогов. Обвинительный акт уже передан в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Директор компании, занимающейся оптовой продажей зерна, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль. Он не отразил в отчетности за первый квартал 2024 года часть дохода от реализации 7,5 тысячи тонн соевых бобов, которые были отправлены на Сейшельские острова морским путем. На самом деле компания реализовала гораздо больше продукции, чем указано в официальных документах, что означает, что налоги должны быть значительно выше.

Из-за этих нарушений в государственный бюджет не поступило почти 19 млн грн налогов. Сейчас экспортер полностью возместил нанесенный государству ущерб. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 УК Украины, что карается штрафом до 255 тыс. грн.

Напомним, что сообщено о подозрении главе одной из администраций Днепровского городского совета. Его обвиняют в присвоении более 1 млн. грн. на реконструкции сетей водоснабжения.

Чиновник, зная, что объемы и стоимость строительно-монтажных работ и материалов были значительно завышены, внес ложные данные в официальные документы и подписал их. В результате на счет подрядчика были перечислены средства.

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