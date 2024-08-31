Летом 2024 года Словакия существенно изменила условия предоставления помощи украинским беженцам, в частности компенсации за жилье. Теперь тем, кто получил временную защиту в стране, помощь предоставляется лишь примерно на полгода с момента прибытия.

Согласно информации от Novyny.sme.sk , новые правила предусматривают, что бесплатное жилье для украинских беженцев покрывается только в течение первых 120 дней. Это означает, что компенсацию за бесплатное размещение будут получать только владельцы жилья, которые предоставляют его вновь прибывшим в первые месяцы их пребывания. Исключение составляют только лица с особой уязвимостью.

Представитель МВД Словакии Матее Нойманн отметил, что количество украинцев, получающих компенсацию на жилье, значительно уменьшилось. Если в начале лета Словакия оказывала помощь более 33 тысячам беженцев, то сейчас это количество сократилось до около 8 тысяч.

Сумма выплат на покрытие расходов на проживание снизилась с 5 миллионов евро до 1,2 миллиона евро. Кроме того, уменьшилось и количество собственников жилья, имеющих право на эту компенсацию. Раньше таких было около 10 тысяч, а теперь только 3,44 тысяч.

Несмотря на это, количество прибывающих в Словакию украинских беженцев растет. В июне было зарегистрировано 2,35 тысячи заявок на статус защиты, а в июле - 3 тысячи. По данным МВД, с начала предоставления временного убежища до 22 августа 2024 г. в Словакии подано 153 070 заявлений, из которых 25 748 случаев — это аннулирование статуса временного убежища.

Какие компенсации доступны

Более длительный период поддержки будут иметь незащищенные лица, включая:

детей до пяти лет;

Лиц, ухаживающих за детьми;

Людей с инвалидностью;

Лиц старше 65 лет.

Сумма компенсаций осталась без изменений. В сутки проживания в квартирах или домах семейного типа выплата составляет 5 евро на человека, независимо от возраста. Размеры компенсаций в зависимости от количества комнат: