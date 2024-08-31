Оккупанты дистанционно сформировали две группы украинцев, среди которых были трое несовершеннолетних.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали «на горячем» еще четырех приспешников спецслужб России, которые совершали поджоги в Запорожье и Кропивницком. Приоритетными целями неприятеля были служебные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на объектах Укрзализныци. Подробности сообщили в СБУ.

Оккупанты дистанционно сформировали две группы поджигателей, среди которых были трое несовершеннолетних. За денежное вознаграждение эти лица искали цели для поджогов и уничтожали их с помощью легковоспламеняющихся смесей. Все поджоги документировали на видео, которое российские кураторы планировали использовать для распространения фейковой информации об антиукраинском подполье в Запорожье и Кропивницком.

В Запорожье задержаны два местных жителя, которые устроили поджоги нескольких военных пикапов ВСУ, находившихся на техническом обслуживании после боевых задач. После этого злоумышленники получили новый «заказ» от России на уничтожение релейных шкафов сигнальных систем Укрзализныци, чтобы нарушить логистические маршруты Сил обороны на юге Украины.

В Кропивницком задержан 41-летний бывший инженер и его пасынка, пытавшиеся поджечь два военных автомобиля, в том числе микроавтобус, который использовался для перевозки личного состава ВСУ.

Задержанным объявлено подозрение по следующим статьям:

◾️ ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований по предварительному сговору группы лиц).

◾️ ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или другими общеопасными способами).

Злоумышленники находятся под стражей и могут получить до 8 лет заключения. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Запорожской и Кировоградской областях в сотрудничестве с Национальной полицией и под процессуальным руководством областных прокуратур.

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