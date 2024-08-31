Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт по отношению к двум жителям Донецкой области по факту незаконного завладения более 1 млн. Деньги были выделены за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Подробности сообщили в пресс- службе Черновицкой областной прокуратуры.

Согласно расследованию, 44-летний житель Краматорского района Донецкой области организовал мошенническую схему. Он привлек свою 72-летнюю мать, физическое лицо-предпринимателя, к незаконному завладению бюджетными средствами.

Обвиняемые сменили место своей предпринимательской деятельности на Черновицкую область в октябре 2022 года. Мать выдала сыну доверенность для представительства интересов, включая осуществление банковских операций от ее имени.

Овладев доступом в электронный кабинет ФЛП на «Портали Действие», мужчина подал заявления в Черновицкий областной центр занятости на получение компенсаций за трудоустройство около 100 внутренне перемещенных лиц, с которыми на самом деле не было трудовых отношений. На основе этих электронных документов центр занятости перечислил на счета ФЛП более 1 млн. грн. Эти средства мужчина легализовал и использовал по своему усмотрению.

Кроме того, во время обыска у него обнаружено более 1700 патронов к нарезному оружию.

Мужчине инкриминировано завладение чужим имуществом путем обмана, легализацию доходов полученных преступным путем и незаконное обращение с оружием (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Его мать обвиняется в пособничестве завладения чужим имуществом путем обмана (ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины).

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