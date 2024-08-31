Узнайте, как правильно обрезать абрикос осенью, чтобы ваши деревья продолжали давать богатый урожай как молодежи.

Многие считают, что плодовые деревья нужно обрезать практически круглый год, за исключением зимних месяцев. Однако важно знать, как обрезать абрикос осенью грамотно, иначе неправильная обрезка может вызвать стресс для дерева, что может привести к отсутствию урожая в следующем году.

Если вы когда-то собирали большое количество абрикосов из дерева, а теперь не хватает даже на одну миску, пора узнать, как правильно обрезать абрикос осенью.

Осенняя обрезка

Абрикосы менее чувствительны к морозам по сравнению с персиками и могут выдержать зимние холода при условии надлежащего ухода. Однако неверная обрезка или ее отсутствие может отрицательно повлиять на урожай. Поэтому опытные садоводы советуют уделить осенней обрезке такое же внимание, как и весенней. Правильная обрезка абрикосов осенью омолаживает дерево и повышает качество урожая.

Как обрезать абрикос осенью

Плодовые ветки нужно укоротить на треть длины, чтобы избежать их поломки под тяжестью будущего урожая.

нужно укоротить на треть длины, чтобы избежать их поломки под тяжестью будущего урожая. Скелетные ветви оставляют без изменений, обрезая только новые и относительно молодые побеги.

оставляют без изменений, обрезая только новые и относительно молодые побеги. Больные или поврежденные ветви , а также растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся нужно вырезать в первую очередь. В последнем случае можно попытаться перенаправить рост побегов.

, а также растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся нужно вырезать в первую очередь. В последнем случае можно попытаться перенаправить рост побегов. Срезы отделывают садовым варом, зеленкой или другими специальными мазями.

Когда обрезать абрикос осенью

Обрезку следует завершить к началу ночных заморозков и перед сезоном дождей. Это позволит абрикосу быстро восстановиться и успешно перезимовать.

Деревья первого года не обрезают, только прищипывают макушки.

не обрезают, только прищипывают макушки. На втором году подрезают боковые ветки на треть.

подрезают боковые ветки на треть. Для абрикосов 8-10 лет проводят омоложение, удаляя нижние боковые ветви.

проводят омоложение, удаляя нижние боковые ветви. Старые деревья нуждаются в полном обновлении плодовых и лиственных ветвей, удаляя все поврежденные части. Такую функцию проводят каждые 2-3 года.

Обрезку следует производить в теплую погоду с помощью острых стерильных инструментов. Рекомендуется удалять 2-3 большие ветви сразу, а не многие мелкие. Не оставляйте пней и не повреждайте кору, поскольку раны будут заживать долго.

С правильным уходом абрикос быстро восстанавливается и новые побеги на месте удаленных ветвей формируют новый скелет дерева. В результате оно продолжит плодоносить, как молодое, благодаря правильно проведенной осенней обрезке абрикосов.

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