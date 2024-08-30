Каждый дачник знает, как приятно увидеть свои первые спелые помидоры . Но иногда этот радостный момент портится, когда плоды начинают трескаться прямо на кустах. Это не только ухудшает их вид, но и делает их более уязвимыми к гнили и болезням. Итак, что сделать с помидорами, чтобы они не лопались?

Основная причина треска помидоров – резкие колебания влажности. Если растения долго испытывают недостаток воды, а затем внезапно получают ее много, плоды быстро поглощают воду, что приводит к растяжению кожуры и появлению трещин. Поэтому важно знать, что сделать с помидорами, чтобы они не трескались из-за нерегулярного полива. Поддерживайте регулярный и умеренный полив, а также мульчирование почвы под кустами, чтобы сохранять влагу.

Еще одной причиной треска может быть несбалансированная подкормка. Недостаточное количество калия и кальция в почве снижает эластичность кожуры помидоров, делая ее склонной к трещинам. Следовательно, важно знать, что сделать с помидорами, чтобы они не трескались из-за отсутствия этих элементов. Обеспечьте растения достаточным количеством калия и кальция, используя специальные удобрения или древесную золу. Избегайте чрезмерного использования азотных удобрений, которые могут способствовать чрезмерному росту плодов и усугубить проблему.

Большие колебания температуры днем ​​и ночью также могут способствовать растрескиванию помидоров. Это особенно актуально для регионов с нестабильным климатом. Чтобы защитить растения, важно знать, что сделать с помидорами, чтобы они не лопались из-за температурных изменений. Для этого можно использовать агроволокно или плёнку для защиты растений ночью.

Обратите внимание, что плоды, которые долго остаются на кустах после созревания, становятся более уязвимыми к трещинам, особенно во время дождей. Поэтому важно знать, что сделать с помидорами, чтобы они не трескались в дождливую погоду. Собирайте помидоры, как только они достигают желаемой степени зрелости, особенно перед дождем.

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