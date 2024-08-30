Мы поделимся рецептом простой подкормки для огурцов , которая не только борется с вредителями, но и улучшает структуру почвы и повышает усвоение полезных веществ. Это удобрение поможет защитить растения от таких болезней, как фитофтора, мучнистая роса и пероноспороз, а также стимулирует рост и повышает сладость плодов.

Применять подкормку следует на стадии плодоношения, один раз в начале августа, когда растения уже истощены после первой волны плодов и нуждаются в дополнительной энергии. Для приготовления подкормки требуются три простых ингредиента: пищевая сода, соль и сахар.

Сахар является отличным источником глюкозы, обеспечивающей растениям необходимую энергию. Получив эту энергию, огурцы начинают более эффективно тратить ресурсы и направляют их на формирование новых плодов. Соль, в свою очередь, не только отпугивает некоторые вредители, но стимулирует образование сладких плодов. Она может использоваться и как самостоятельная подкормка для томатов и перцев, но в комбинации с другими ингредиентами показывает отличные результаты и для огурцов.

Пищевая сода играет важную роль в этом рецепте. Она раскисляет почву, улучшает усвоение микроэлементов и предотвращает грибковые инфекции. Главное – не переборщить с количеством. Для приготовления раствора на один литр воды нужно растворить две столовых ложки пищевой соды, одну столовую ложку сахара и одну столовую ложку поваренной соли. Тщательно перемешайте раствор до полного растворения всех ингредиентов и используйте по пол-литра смеси под каждый куст.

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