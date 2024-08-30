На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, какой вкусный и питательныйзавтрак готовит для себя дома.
Это не просто яичница или омлет, а полноценный прием пищи с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.
Чтобы приготовить вкусный и питательный завтрак, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал следующие ингредиенты:
- сосиски – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- авокадо - 1 шт.
- соль, перец чили, любимые специи, лимонный сок – по вкусу
- хлеб – 2 кусочка
- зелень – по желанию
Сосиски "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает на разогретой сковороде-гриль до аппетитной золотистой корочки.
Два кусочка любимого хлеба – "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет багет и разрезает его горизонтально пополам – смазываем с обеих сторон маслом и вместе с сосисками обжариваем его до хрустящей.
Отдельно готовим намазку из авокадо. Для этого мякоть авокадо смешиваем с мелко нарезанной зеленью, добавляем перец чили, соль и любимые специи, лимонный сок и немного растительного масла.
Отдельно на антипригарной сковороде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит два яйца, чтобы белок был готов, а желтки остались жидкими и нежными.
Далее собираем завтрак на тарелке: на поджаренный хрустящий хлеб выкладываем намазку из авокадо (не всю, по вкусу), сверху жареные яйца, а рядом сосиски. Подаем сразу, пока все еще теплое.
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