Вместо просто яичницы или омлета известный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует попробовать более интересный рецепт.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, какой вкусный и питательныйзавтрак готовит для себя дома.

Это не просто яичница или омлет, а полноценный прием пищи с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.

Чтобы приготовить вкусный и питательный завтрак, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал следующие ингредиенты:

сосиски – 2 шт.

яйца – 2 шт.

авокадо - 1 шт.

соль, перец чили, любимые специи, лимонный сок – по вкусу

хлеб – 2 кусочка

зелень – по желанию

Сосиски "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает на разогретой сковороде-гриль до аппетитной золотистой корочки.

Два кусочка любимого хлеба – "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет багет и разрезает его горизонтально пополам – смазываем с обеих сторон маслом и вместе с сосисками обжариваем его до хрустящей.

Отдельно готовим намазку из авокадо. Для этого мякоть авокадо смешиваем с мелко нарезанной зеленью, добавляем перец чили, соль и любимые специи, лимонный сок и немного растительного масла.

Отдельно на антипригарной сковороде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит два яйца, чтобы белок был готов, а желтки остались жидкими и нежными.

Далее собираем завтрак на тарелке: на поджаренный хрустящий хлеб выкладываем намазку из авокадо (не всю, по вкусу), сверху жареные яйца, а рядом сосиски. Подаем сразу, пока все еще теплое.

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