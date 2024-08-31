Для сезона яблок и груш звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко предложила украинцам рецепт легкого и невероятно вкусного пирога.

Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить нежный и ароматный грушевый пирог.

Этот рецепт универсален, так же можно готовить и яблочный пирог. Это очень простой в приготовлении и вкусный десерт к чаю или кофе.

Для приготовления грушевого пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

груши – 3 шт.

яйца – 3 шт.

сахар (звезда "Мастер Шеф" советует брать коричневый) – 150 г

сливочное масло – 150 г

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

грецкие орехи (измельченные) – 100 г

шоколад (дропсы или просто измельченный ножом) – 140 г

"Грушевый пирог по этому рецепту получается очень нежным и влажным", - подчеркнула "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

В миску "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выбивает яйца, всыпает сахар и взбивает миксером в воздушную массу. Затем добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

Далее постепенно добавляем просеянную муку и вымешиваем тесто до однородности. Добавляем разрыхлитель и снова перемешиваем. В конце добавляем шоколад, измельченные грецкие орехи, а также груши, нарезанные кубиками, и еще раз все хорошо перемешиваем.

Тесто "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выливает в форму для запекания, застеленную пергаментом, и выпекает пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

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