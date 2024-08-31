Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить нежный и ароматный грушевый пирог.
Этот рецепт универсален, так же можно готовить и яблочный пирог. Это очень простой в приготовлении и вкусный десерт к чаю или кофе.
Для приготовления грушевого пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:
- груши – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- сахар (звезда "Мастер Шеф" советует брать коричневый) – 150 г
- сливочное масло – 150 г
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- грецкие орехи (измельченные) – 100 г
- шоколад (дропсы или просто измельченный ножом) – 140 г
"Грушевый пирог по этому рецепту получается очень нежным и влажным", - подчеркнула "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
В миску "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выбивает яйца, всыпает сахар и взбивает миксером в воздушную массу. Затем добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
Далее постепенно добавляем просеянную муку и вымешиваем тесто до однородности. Добавляем разрыхлитель и снова перемешиваем. В конце добавляем шоколад, измельченные грецкие орехи, а также груши, нарезанные кубиками, и еще раз все хорошо перемешиваем.
Тесто "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выливает в форму для запекания, застеленную пергаментом, и выпекает пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.
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