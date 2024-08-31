Только 5% украинских пенсионеров получают пенсию за выслугу лет, которая предоставляется за работу, существенно влияющую на работоспособность, и регулируется законодательством.

Пенсию за выслугу лет получают всего 5% украинских пенсионеров. Она предоставляется за работу, которая оказывает значительное влияние на снижение работоспособности человека на протяжении жизни.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет может быть назначена независимо от возраста:

артистам, которые к моменту обращения имеют стаж творческой деятельности от 20 до 35 лет;

работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии необходимого стажа: у мужчин от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017, у женщин — от 20 лет по состоянию на 01.04.2015 до 21 года и 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017;

работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при специальном стаже работы от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017;

спортсменам, имеющим стаж не менее 25 лет, включая не менее 6 лет пребывания в составе сборных команд Украины.

Также такие выплаты могут назначаться мужчинам с 50 или 55 лет и женщинам с 45 или 50 лет, если у них стаж работы в таких профессиях:

диспетчеры управления воздушным движением; инженерно-технический состав гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

работники морского, речного и флота рыбной промышленности.

Напоминаем! Это регулируется статьями 27, 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Источник: ПФУ

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