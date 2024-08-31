Национальный банк Украины изменил правила выдачи наличных денег на кассах, обязав предприятия выдавать только пригодные к обращению купюры и монеты, а изношенные изымать.

Национальный банк Украины изменил правила выдачи наличных денег на кассах магазинов, позволив гражданам отказываться от приема купюр в рамках услуги "наличные деньги на кассе", если они не пригодны к обращению. Такие наличные деньги должны быть изъяты и уничтожены.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Регулятор издал новые инструкции по кассовым операциям для хозяйствующих субъектов.

"Национальный банк Украины обновил порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в соответствии с актуальными требованиями законодательства и нормативными документами регулятора", - говорится в заявлении.

В НБУ подчеркнули, что наличность, которая выдается на кассах, должна быть безупречной по своей подлинности и платежности.

В связи с этим НБУ обязал субъектов хозяйствования при предоставлении услуги "наличные деньги на кассе" выдавать только те купюры и монеты, которые пригодны к обращению и не вызывают сомнений в их платежности.

"Изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, их следует изымать и сдавать вместе с наличной выручкой в ​​обслуживающие банки", - отметили в НБУ.

Также Нацбанк обязал предпринимателей учитывать уровень риска при самостоятельной транспортировке и сдаче наличных средств в банковские учреждения, чтобы минимизировать возможные угрозы сохранения денег.

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