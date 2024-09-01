В ресторанах часто используют как украшение или вкусо-ароматическую добавку зеленое масло, и судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как его просто приготовить дома.

На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить зеленое масло в домашних условиях.

Чтобы приготовить красивое и насыщенное зеленое масло "Мастер Шеф", Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

зелень (петрушка или шпинат) – 300 г

растительное масло – 170 г

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что также для приготовления зеленого масла можно использовать укроп или мяту, но у них есть серьезный минус – они быстро теряют цвет.

Кроме того, для аромата можно также добавлять немного зеленого лука, шалфея или чабреца.

Петрушку "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо вымывает и удаляет стебли – нам понадобятся только листики.

Надо сразу подготовить в одной емкости кипящую воду, а в другой – ледяную. Быстро бланшируем зелень, затем сразу охлаждаем и отжимаем руками от лишней влаги. Бланшированную зелень вместе с растительным маслом перебиваем блендером до однородности.

Далее следует отфильтровать масло. Для этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует использовать два одноразовых медицинских берета (шапочки), одеваем их на сито, выливаем смесь из блендера. Можно просто подвесить эти шапочки, снизу поставить миску, и за несколько часов изумрудное масло стечет.

Хранить зеленое масло можно в холодильнике в течение нескольких недель.

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