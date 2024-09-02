Вот эффективные советы, как обработать огурцы в сентябре, чтобы продолжить плодоношение и сохранить урожай на месяц дольше.

Чтобы продлить сбор урожая огурцов еще на месяц, в конце августа и начале сентября следует выполнить ряд агротехнических мероприятий, которые помогут поддержать плодоношение. Прежде чем обработать огурцы в сентябре, важно удалить все листья с признаками заболеваний. Если более 20% листьев поражено, его нужно убрать. Также следует избавиться от листьев, касающихся земли.

Во-вторых, перед тем как обработать огурцы в сентябре, удалите слабые пасынки, а сильные сформируйте и подвяжите. Прореживание растений поможет компенсировать сокращение светового дня, обеспечив достаточное освещение всех плетей.

В третьих, при обработке огурцов в сентябре важно избегать перерастания плодов, регулярно собирая огурцы, чтобы новые завязи формировались быстрее. Следует также удалять плоды неправильного формата.

Для профилактики грибковых заболеваний полезно обработать огурцы в сентябре трехходермой или фитоспорином, которые можно найти в садоводческих магазинах. Раствор нужно использовать вдвое большей концентрации из-за более медленного распространения грибка при похолодании.

При обработке огурцов в сентябре также важно поливать их только по утрам теплой водой, подогретой при необходимости. Поливы должны сопровождаться минеральными подкормками, такими как зеленое удобрение, сульфат магния и калия, согласно инструкции. Можно использовать Гумат +7 или зольный настой из ведра воды и двух стаканов древесной золы.

Не менее важны внекорневые подкормки. Для этого на пять литров воды добавляют немного марганцовки в слабо-розовый цвет, ложку мочевины и янтарную кислоту. Для стимуляции завязи при обработке огурцов в сентябре можно добавить полграмма борной кислоты.

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