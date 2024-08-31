Вместо просто яичницы или омлета известный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует попробовать более интересный рецепт.

На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво у себя в Instagram поделился с украинцами рецептом супервкусного и оригинального салата.

Салат из макарон – это отличная основа для обеда или ужина, в котором соединились гарнир и салат. Если добавите в такой салат яйца, мясо или другой источник белка, то получится полезный и сбалансированный прием пищи. Готовится очень просто и быстро, а получается очень вкусно даже в холодном виде.

Чтобы приготовить вкусный салат из макарон, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал:

перец болгарский – 3 шт.

макароны из твердых сортов пшеницы

сладкий лук

зелень

Кроме того, для заправки салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

растительное масло

горчица французская

соль, молотый перец, любимые специи – по вкусу

йогурт или сметана и т.п.

Перцы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает пополам, вычищает семена, складывает на противень, застеленный пергаментом, и запекает в разогретой до 180 градусов духовке до мягкости. После этого чистим перец от кожицы и нарезаем его полосками.

Макароны из твердых сортов пшеницы отвариваем в кипящей подсоленной воде до готовности. Время приготовления указано на упаковке.

В миске смешиваем отварные макароны с запеченным перцем, тоненько нарезанным луком и измельченной зеленью. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет в салат немного французской горчицы зернами, подсолнечного масла, йогурт, соль, перец и другие специи по вкусу.

Перемешиваем все – и наш салат из макарон готов.

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