Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, как сделать идеально и простое блюдо, подходящее под еще жаркую погоду. Для приготовления освежающей окрошки, которая идеально подойдет для жаркого летнего дня, можно использовать следующие ингредиенты:
Ингредиенты:
- 200 г копченого куриного филе
- 1 свежий огурец
- 100 г редиса
- 200 г вареного картофеля
- 2 вареных яйца
- Свежий укроп
- Свежая петрушка
- Зеленый лук
- 2 столовые ложки белого хрена
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
- Лимонный сок по вкусу
- 500 г айрана
- 350 г газированной минеральной воды
Приготовление:
Начните с разделения вареных яиц на белки и желтки. Желтки разотрите с хреном, добавив соль, перец и лимонный сок, чтобы получить насыщенную основу для окрошки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Нарежьте вареный картофель и яичные белки кубиками. Огурец и редис нарежьте соломкой, а копченое куриное филе - небольшими кусочками.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее измельчите свежую зелень: укроп, петрушку и зеленый лук. Они придадут блюду аромат и свежесть.
Смешайте все подготовленные ингредиенты в большой миске, добавьте айран и газированную минеральную воду. Перемешайте и попробуйте на вкус. Если необходимо, добавьте еще соли, лимонного сока или хрена, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подавать окрошку можно с ложкой сметаны, которая придаст блюду более насыщенный вкус.
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