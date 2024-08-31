Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, как сделать идеально и простое блюдо, подходящее под еще жаркую погоду. Для приготовления освежающей окрошки, которая идеально подойдет для жаркого летнего дня, можно использовать следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

200 г копченого куриного филе

1 свежий огурец

100 г редиса

200 г вареного картофеля

2 вареных яйца

Свежий укроп

Свежая петрушка

Зеленый лук

2 столовые ложки белого хрена

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Лимонный сок по вкусу

500 г айрана

350 г газированной минеральной воды

Приготовление:

Начните с разделения вареных яиц на белки и желтки. Желтки разотрите с хреном, добавив соль, перец и лимонный сок, чтобы получить насыщенную основу для окрошки, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте вареный картофель и яичные белки кубиками. Огурец и редис нарежьте соломкой, а копченое куриное филе - небольшими кусочками.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее измельчите свежую зелень: укроп, петрушку и зеленый лук. Они придадут блюду аромат и свежесть.

Смешайте все подготовленные ингредиенты в большой миске, добавьте айран и газированную минеральную воду. Перемешайте и попробуйте на вкус. Если необходимо, добавьте еще соли, лимонного сока или хрена, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавать окрошку можно с ложкой сметаны, которая придаст блюду более насыщенный вкус.

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