Измена — это худшее, и некоторые знаки зодиака более неверны, чем другие.

Ваши отношения были предопределены звездами, знак зодиака вашего партнера указал на вашу совместимость, и с тех пор вы были ослеплены любовью.

На пике отношений казалось, что ничто не может вас сломать.

Однако каждый знак зодиака содержит в себе множество потенциальных черт и предрасположенностей, и некоторые из них просто отвратительны.

ЛЕВ

(23 июля - 22 августа)

Львы воображают себя хитрыми и доминирующими. Некоторые из них заходят так далеко, что считают, что заслуживают иметь все и что наличие нескольких партнеров утвердит их статус альфы.

В лучшем случае они общительные, веселые и страстные партнеры.

Они даже могут вводить вас в заблуждение на протяжении длительного периода времени. Однако, если Лев чувствует себя не королевским в отношениях, он склонен искать королевского обращения от того, кто его ему предоставит.

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября - 21 декабря)

Партнеры-Стрельцы любят, когда их захлестывают блага жизни, и роман может быть именно таким. Трава всегда выглядит зеленее на другой стороне, и некоторые Стрельцы не способны этого осознать. Они живут настоящим моментом и движимы удовлетворением и желанием.

Если вы обнаружите, что Стрелец вам изменил, он или она, скорее всего, попытается оправдать свое поведение вопросом личной свободы и независимости.

Они даже могут убедить вас, что это было то, что им нужно было сделать; что они чувствовали себя скованными в отношениях, и вы должны были это знать.

Это ОЧЕНЬ жестоко. Если вы будете стоять на своем и выкинете их из своей жизни сразу же, как только узнаете об измене, вы будете НАМНОГО счастливее в долгосрочной перспективе. Расстояние даст вам перспективу, которая вам нужна.

ВОДОЛЕЙ

(20 января - 18 февраля)

Обладая, безусловно, самой удивительной внешностью в этом списке, партнеры-Водолеи любят держаться особняком (о чем вы, вероятно, знаете, если встречаетесь с одним из них).

Многие из них хорошо ведут себя в отношениях и даже начинают открываться через некоторое время, но другие темны внутри.

Самые безжалостные Водолеи (которые, вероятно, уже пострадали в прошлом) изменяют, чтобы компенсировать чувство неполноценности, или убеждают себя, что это оправданно, поскольку им нужен выход эмоциям, которые они так отчаянно пытаются скрыть.

Этой подгруппе Водолеев сложно испытывать сочувствие, поэтому последнее, о чем они думают во время измены, — это чувства партнера.

К сожалению, легко предположить, что ваш партнер-Водолей что-то скрывает, даже если это не так. Важно не предполагать худшего, а понимать его отчужденность и приспосабливаться к потребностям партнера-Водолея в отношениях.

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