Узнайте, как заменить компостную кучу на участке, чтобы сделать садоводство более простым и удобным.

Компостная куча – одна из самых распространенных вещей на каждом огороде, но ее можно сделать более удобной. Мы расскажем, как заменить компостную кучу на участке альтернативными вариантами, чтобы садоводство стало еще приятнее.

Как заменить компостную кучу на участке

Сентябрь и октябрь — это время, когда опадают листья. Городские жители увлекаются осенним пейзажем, а садоводы собирают ценный материал для компоста. Однако многие ищет способы, как заменить компостную кучу на участке , чтобы процесс был более легким и удобным. Один из вариантов – использование мешков вместо традиционной кучи.

Что можно сделать, чтобы заменить компостную кучу на участке?

Вместо выделения места под компостную яму можно заменить компостную кучу на участке мешками на 100 литров или плотными мешками для сахара. Наполните их опавшей листвой на треть, уплотните массу, добавьте немного земли или куриного помета, а также перепревшего навоза. Если листья сухие, смочите их водой и добавьте триходерму для ускорения процесса.

После этого наверху наполните мешок, завяжите его и разместите в удобном месте. Полиэтиленовые пакеты необходимо проколоть в нескольких местах для доступа воздуха. Это еще один способ, как можно заменить компостную кучу на участке , сделав ее более компактной и мобильной.

Через год компост будет готов, но можно ускорить этот процесс. В начале лета пересыпьте листья на землю и обработайте раствором триходермы. Добавьте свежую траву, составляющую четверть от общей массы компоста. Такой подход позволяет легко заменить компостную кучу на участке , экономя место и делая удобрение мобильным.

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