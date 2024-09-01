По-корейски можно готовить не только морковь, но и другие овощи – по этому рецепту у вас получится очень вкусная, хрустящая и пикантная закуска из цветной капусты.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом невероятно вкусной цветной капусты с морковью по-корейски.

"Это очень вкусно! Хрустящая-хрустящая получается! И варить не нужно, маринуем ее сразу сырой!", - отметила кулинар.

Чтобы приготовить цветную капусту по-корейски, нам понадобятся следующие ингредиенты:

капуста цветная – 1,5 кг

морковь – 2 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

вода – 1 л

сахар – 1 стакан

уксус 9% – 0,8-1 стакан

растительное масло – 50 г

соль – 2 ст.л.

кориандр молотый – 1 ст.л.

перец черный – по вкусу

Капусту разбираем на соцветия, если есть крупные соцветия, то разрезаем их на кусочки. Складываем капусту в большую кастрюлю, чтобы удобно было перемешивать (литров на 5).

Отдельно в кастрюльке готовим маринад. Для этого в воду добавляем сахар, уксус, растительное масло, соль, доводим до кипения, а затем даем прокипеть еще в течение 3-4 минут. Горячим маринадом заливаем капусту, чтобы он ее полностью укрыл.

Оставляем капусту в маринаде немного остыть. Тем временем морковь натираем на терке для моркови по-корейски, а чеснок либо мелко натираем, либо выжимаем через пресс.

Морковь смешиваем с чесноком, кориандром и чёрным перцем. Добавляем овощи к капусте в маринаде, перемешиваем и даем полностью остыть при комнатной температуре. Отправляем цветную капусту по-корейски в холодильник минимум на 5-6 часов – и закуска готова.

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