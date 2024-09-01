Бендерики – это традиционное украинское блюдо, тоненькие блины с сочной мясной начинкой, сложенные в треугольники и обжаренные до золотистой корочки.

Шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram показала, как самостоятельно приготовить бендерики и как их правильно жарить, чтобы они были максимально вкусными.

"Готовлю это блюдо довольно часто, и это показатель, что оно очень вкусное. Да, надо немного заморочиться, но оно стоит этого", - отметила шеф-повар.

Для приготовления бендериков нам понадобятся:

яйца – 2 шт. + 1 шт. для жарки

молоко – 180 г + 3 ст.л. для обжаривания

мука – 125 г

соль, сахар – по щепотке

растительное масло – 15 г + для жарки

вода (кипяток) - 180 г

Для начинки берем:

фарш куриный (или другой) – 300 г

лук – 0,5 шт.

сухой чеснок, соль, перец – по вкусу

Сначала нужно приготовить блины. Для этого в миске соединяем молоко с двумя яйцами, солью, сахаром и мукой, перемешиваем до однородности. Далее добавляем кипяток, растительное масло и еще раз перемешиваем тесто до однородности.

Жарить блины нужно на разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом, с обеих сторон.

Тем временем готовим начинку: к мясному фаршу добавляем мелко натертый лук, соль, молотый перец и сухой чеснок по вкусу.

Каждый блинчик разрезаем пополам и формируем треугольные бендерики, как на видео. Можно жарить бендерики сразу, а можно в таком виде их заморозить.

Можно жарить бендерики прямо на разогретой сковороде с растительным маслом на огне ниже среднего, но шеф-повар советует окунуть их в смесь яйца с молоком и так жарить, тогда получается еще вкуснее.

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