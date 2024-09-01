Шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram показала, как самостоятельно приготовить бендерики и как их правильно жарить, чтобы они были максимально вкусными.
"Готовлю это блюдо довольно часто, и это показатель, что оно очень вкусное. Да, надо немного заморочиться, но оно стоит этого", - отметила шеф-повар.
Для приготовления бендериков нам понадобятся:
- яйца – 2 шт. + 1 шт. для жарки
- молоко – 180 г + 3 ст.л. для обжаривания
- мука – 125 г
- соль, сахар – по щепотке
- растительное масло – 15 г + для жарки
- вода (кипяток) - 180 г
Для начинки берем:
- фарш куриный (или другой) – 300 г
- лук – 0,5 шт.
- сухой чеснок, соль, перец – по вкусу
Сначала нужно приготовить блины. Для этого в миске соединяем молоко с двумя яйцами, солью, сахаром и мукой, перемешиваем до однородности. Далее добавляем кипяток, растительное масло и еще раз перемешиваем тесто до однородности.
Жарить блины нужно на разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом, с обеих сторон.
Тем временем готовим начинку: к мясному фаршу добавляем мелко натертый лук, соль, молотый перец и сухой чеснок по вкусу.
Каждый блинчик разрезаем пополам и формируем треугольные бендерики, как на видео. Можно жарить бендерики сразу, а можно в таком виде их заморозить.
Можно жарить бендерики прямо на разогретой сковороде с растительным маслом на огне ниже среднего, но шеф-повар советует окунуть их в смесь яйца с молоком и так жарить, тогда получается еще вкуснее.
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