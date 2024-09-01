Причины прекращения выплаты могут быть выезд на постоянное место жительства за границу, обновление документов, трудоустройство и другие.

В сентябре некоторые пенсионеры могут заметить, что не получили пенсионные выплаты. Чтобы избежать этого, важно понимать возможные причины прекращения выплат. В сентябре некоторые пенсионеры могут остаться без пенсии по причине неуведомления Пенсионного фонда об изменениях в личных обстоятельствах. Об этом подробнее сообщили в ПФУ.

Так, выплата пенсии может быть остановлена, если пенсионеры не сообщили Пенсионному фонду об изменениях в своих личных обстоятельствах.

Согласно законодательству они обязаны информировать ПФУ о таких изменениях в течение 10 дней. Это можно сделать по электронной почте или лично в отделении фонда.

Помимо этого пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:

выезд на постоянное место жительства за границу;

обновление документов, в том числе смена паспорта;

смена фамилии или других данных, важных для начисления пенсии;

трудоустройство или увольнение;

смена места регистрации;

изменение или прекращение действия определенного статуса.

Пенсионеры, получившие завышенные пенсионные выплаты, обязаны вернуть избыточные суммы. Они могут сделать это добровольно, но в случае отказа могут быть приняты меры принуждения. Пенсионный фонд имеет право отчислять до 20% от ежемесячных пенсионных выплат для покрытия финансовых убытков.

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