В службе поддержки "ПриватБанка" заявили, что сбои в работе банкоматов не зафиксированы.

Клиент "ПриватБанка" пожаловался, что при пополнении счета через банкомат в Ивано-Франковске банкомат забрал его деньги, но не засчитал их на счет. Жалоба размещена на портале "Минфин" .

Согласно информации, находящийся в одном из отделений "ПриватБанка" банкомат не засчитал деньги во время пополнения счета, хотя карточку клиенту вернул.

В службе поддержки "ПриватБанка" заявили, что сбои в работе банкоматов не зафиксированы. Клиент сообщил, что после внесения наличных банкомат перегрузился, вернул карточку, но не засчитал деньги.

В жалобе клиента "ПриватБанка" отмечается: "Во время пополнения текущей карты наличными ...банкомат перегрузился с внесенными деньгами, вернул карточку и не засчитал деньги. Обращение 4 раза в чат ПриватБанка и жалоба в Приват24 эффекта не дали. Ответ один: сбоев обнаружено. Очень досадно и не понятно, куда исчезли деньги".

В самом же "ПриватБанке" прямого объяснения произошедшего не дали. Там отметили: его специалисты "уже проверяют информацию и выясняют ситуацию".

Клиенты ПриватБанка имеют несколько вариантов для продолжения пользования банковской картой, срок действия которой истекает. В частности, они могут перевыпустить карту. В банке отметили:

Перевыпуск карты можно произвести в любом отделении ПриватБанка.

Перевыпущенную карту можно заказать с доставкой как по Украине, так и за рубеж.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.