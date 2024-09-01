Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

В Украине обнаружили присвоение бюджетных средств на ремонт жилых домов. Подозревается заместитель председателя одной из администраций Днепровского городского совета. Подробности сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый разработал схему присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт подъездов жилых домов в одном из районов города Днепр.

Зная, что стоимость и объем выполненных строительных работ не соответствуют проектной документации, служащий подписал акты выполненных работ и заверил их печатью.

На основании этих поддельных документов на счет подрядного предприятия было излишне перечислено 300 тысяч гривен из бюджета. Сообщается, что во время санкционированных обысков на местах проживания и работы были изъяты документация, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и оружие.

Уточняется, что при процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра, заместителю председателя районной администрации Днепровского городского совета выдвинуто подозрение.

Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, а также служебный подлог.

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