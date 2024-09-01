Полный отчет о закупках пока не будет обнародован публично, поскольку это может угрожать национальной безопасности.

В Украине проведена проверка закупок беспилотных систем, организованных Государственной службой специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи). По результатам аудита выяснилось, что 3,36 млрд. грн., выделенных на закупку БПЛА в 2022-2023 годах, были использованы с нарушениями.

Об этом сообщили в Счетной плате, которая и утвердила отчет по результатам аудита.

Установлено, что из выделенных на закупку беспилотных систем средств в размере 3,36 млрд. грн. были использованы с нарушениями нормативно-правовых актов, в том числе с несоблюдением собственных распорядительных документов на сумму 0,5 млрд. грн.

Также подчеркивается, что одной из причин стало несовершенство законодательства, регулирующего деятельность Госспецсвязи. До недавнего времени эти документы вообще не предусматривали возможность закупки беспилотных систем, отмечают в Счетной палате.

"В целом в процессе аудита установлено, что закупка беспилотных систем по прямым договорам, то есть без конкурентных процедур и возможности заказчика проверять составляющие расходов поставщика, вместе с ценообразованием в соответствии с выводами судебных экспертов создавали риск закупок беспилотных систем по завышенной стоимости. Без дополнительных судебных экспертиз подобную закупку отменить невозможно", – констатировали в ведомстве.

Полный отчет о закупках пока не будет обнародован публично, поскольку это может угрожать национальной безопасности, говорится в сообщении. Материалы аудита будут направлены президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров, Совету национальной безопасности и обороны, а также объектам контроля для ответного реагирования.

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