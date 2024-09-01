В результате обстрелов отключения осенью и зимой будут похожи на фиксировавшиеся в июле.

В Украине ситуация с энергетикой ухудшилась после последнего обстрела. В результате этого отключения электроэнергии осенью и зимой могут походить на те, что наблюдались в июле.

Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокоп в эфире "Общественного радио".

По его словам, к середине следующей недели отключение электроэнергии в большинстве регионов может прекратиться, однако прогноз на осень и зиму остается неизменным. С текущим ростом потребления возможен дефицит электроэнергии, что может привести к отключениям, подобным зафиксированным в июле этого года.

"Ситуация с отключениями улучшается. Если не будет новых сильных обстрелов, то на следующей неделе положение должно нормализоваться. В середине недели в большинстве регионов отключений может не быть", — пояснил Прокоп.

Эксперт также отметил, что ситуация с электроэнергией варьируется в зависимости от территории. На левобережье дефицит энергии значительно больше по сравнению с правобережьем, что связано с импортом электроэнергии из Европы.

Как результат избежать отключений в холодное время года не удастся. Специалист подчеркивает, что согласно прогнозам потребление электроэнергии возрастет со второй половины октября, что приведет к существенному увеличению дефицита.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.