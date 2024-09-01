В Украине в настоящее время не планируется повышение тарифов на электроэнергию.

В Украине с 1 сентября тариф на электроэнергию останется на уровне 4,32 грн. за кВт·ч. Владельцы двухзонных счетчиков смогут платить только 2,16 грн за кВтч в случае потребления электроэнергии в "ночной период".

Двухзонный счетчик учитывает потребление электроэнергии отдельно по дневному и ночному периодам. Согласно информации от ДТЭК, для владельцев таких счетчиков действует "ночной" тариф: электроэнергия, потребленная с 23:00 до 7:00, стоит вдвое дешевле. Для использования этой возможности можно заказать двухзонный счетчик вместе с услугой установки "под ключ".

Если двухзонный счетчик не оборудован модулем АСКОЭ и не подключен к соответствующей системе, он автоматически не передает показания. Поэтому клиентам необходимо ежемесячно самостоятельно снимать показания и передавать их. Важно указывать отдельно показания для дневных и ночных тарифных зон, которые отображаются на экране прибора.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что в настоящее время не планируется повышение тарифов на электроэнергию. Кабинет Министров Украины еще 31 мая принял решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии. Это решение предусматривает установление единого фиксированного тарифа для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВтч до 30 апреля 2025 года.

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