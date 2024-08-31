В Ивано-Франковской области правоохранители и работники ТЦК задержали водителя туристического автобуса из Полтавской области, где находились 50 человек.

В Яремче, Ивано-Франковской области, правоохранители вместе с представителями ТЦК задержали водителя туристического автобуса с Полтавщины. В автобусе находились 50 пассажиров, из которых восемь были детьми.

Одна из пассажирок автобуса Юлия сообщила, что задержание произошло около 8:20. Полицейские и представители ТЦК забрали водителя, документы, ключи от автобуса и деньги на горючее.

"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надворнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на горючее посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был завтра утром. С водителем ехал его 14-летний сын, оставшийся сейчас один, потому что папа пытался дозвониться отцу, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВЛК", — отметила женщина.

Пресофицер Ивано-Франковского ТЦК и СП Дмитрий Бойканюк отказался комментировать ситуацию, посоветовав обратиться за информацией в Сухопутные войска ВСУ.

Юрист Дмитрий Моргун указал, что задержание водителя с рабочего места было незаконным. Он отметил, что подобные действия нарушают конституционное право на исполнение трудовых обязанностей и превышают служебные полномочия.

Второй водитель автобуса Александр сообщил, что задержанный водитель находится в Ивано-Франковске и проходит военно-врачебную комиссию.

Поскольку его коллега задержали, Александр самостоятельно перевезет пассажиров в Полтаву 31 августа. Он отметил, что для такого расстояния требуется еще один водитель для сопровождения.

Источник: Суспільне.

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