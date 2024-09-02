Значительная часть украинцев получает пенсию менее 3 тысяч гривен, этой суммы не хватает. На 1 июля таких лиц было 26,14% от общего количества пенсионеров. Об этом сообщили в ПФУ.
С 1 марта 2024 г. минимальный размер пенсии возрос. Теперь сумма, которую может получать лицо, зависит от его здоровья, приобретенного стажа и возраста.
Минимальные пенсионные выплаты менее 3 тысяч гривен получают:
- Не работающие пенсионеры (без учета стажа) имеют право на по меньшей мере 2 725 гривен.
- Пенсионеры до 70 лет с полным стажем 30 лет для женщин или 35 лет для мужчин получают 2 980 гривен.
В то же время, пенсии более 3 тысяч гривен предоставляются:
- Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30 лет для женщин или 35 лет для мужчин – 3 240 гривен.
- Лицам от 80 лет со страховым стажем 20 лет для женщин или 25 лет для мужчин – 3 370 гривен.
- Пенсионерам в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет - 3370 гривен.
Напомним также, что выплата пенсии может быть остановлена, если пенсионеры не сообщили Пенсионному фонду об изменениях в своих личных обстоятельствах.
Согласно законодательству они обязаны информировать ПФУ о таких изменениях в течение 10 дней. Это можно сделать по электронной почте или лично в отделении фонда.
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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.
Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.