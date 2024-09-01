Куриные яйца и лаваш – идеальные продукты для завтрака, и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил еще один интересный рецепт с этими ингредиентами.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что обожает лаваш за его универсальность, ведь из него можно готовить и пироги, и вкусные и быстрые завтраки.

В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный омлет в лаваше, который можно дополнять любимыми овощами и зеленью, сыром, а также консервированным тунцом или вареной или обжаренной курицей.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

лаваш круглый – 1 шт.

яйца куриные – 2-3 шт.

тунец или курица – по вкусу

шпинат или любая другая зелень

помидор – 1 шт.

твердый сыр – несколько слайсов

соль и молотый перец – по вкусу

немного растительного масла для жарки

Яйца "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выбивает в миску, добавляет соль и перец по вкусу и перемешивает до однородности.

Выливаем яйца на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла, а сверху накрываем круглым лавашем. Жарим в таком виде буквально одну-две минуты и переворачиваем лавашем вниз.

На одну половину лаваша с яйцом выкладываем любую начинку, у судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво это был консервированный тунец, нарезанный кольцами помидор, листья шпината, два слайса сыра и немного тертого, по желанию добавляем соль и перец.

Накрываем сковороду крышкой и жарим лаваш еще одну-две минуты. Складываем лаваш пополам – и наш вкусный и полезный завтрак готов.

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