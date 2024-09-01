Победительница одного из сезонов, а также экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась секретами приготовления идеальных маринованных помидоров.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам оригинальный рецепт вкуснейших маринованных помидоров без кожуры.

Для маринада на 1 кг небольших помидоров (лучше всего подойдут черри или коктейльные) "Мастер Шеф" Лиза Глинская берет следующие ингредиенты:

вода (кипяток) - 1 л

соль – 35 г

сахар – 35 г

уксус 9% - 35 г

лавровый лист – 1 шт.

перец черный горошком – несколько горошин

чеснок – 5-6 зуб

лук - 1 небольшой

укроп – 20-30 г

Чтобы приготовить маринад, в миску "Мастер Шеф" Елизавета Глинская составляет лавровый лист, перец горошком, добавляет сел, сахар, уксус, заливает все литром горячей воды и перемешивает до растворения соли и сахара.

Даем маринаду остыть, а тем временем нужно приготовить помидоры. Хвостики отрывать от помидоров не нужно. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто делает на каждом помидоре несколько проколов зубочисткой и бланширует их: заливает на минуту кипятком, затем сливает воду и заливает холодной водой, чтобы с них легко снималась кожура.

Чеснок "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает тонкими слайсами, лук – кольцами. Помидоры чистим от кожуры.

На дно мисочки, в которой будем мариновать помидоры, складываем укроп (нарезать его не нужно) и лук с чесноком, выкладываем сверху очищенные помидоры и заливаем все маринадом. Накрываем миску плёнкой.

Чтобы помидоры хорошо промариновались, на сутки ставим их в холодильник, а потом можно наслаждаться.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.