Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам оригинальный рецепт вкуснейших маринованных помидоров без кожуры.
Для маринада на 1 кг небольших помидоров (лучше всего подойдут черри или коктейльные) "Мастер Шеф" Лиза Глинская берет следующие ингредиенты:
- вода (кипяток) - 1 л
- соль – 35 г
- сахар – 35 г
- уксус 9% - 35 г
- лавровый лист – 1 шт.
- перец черный горошком – несколько горошин
- чеснок – 5-6 зуб
- лук - 1 небольшой
- укроп – 20-30 г
Чтобы приготовить маринад, в миску "Мастер Шеф" Елизавета Глинская составляет лавровый лист, перец горошком, добавляет сел, сахар, уксус, заливает все литром горячей воды и перемешивает до растворения соли и сахара.
Даем маринаду остыть, а тем временем нужно приготовить помидоры. Хвостики отрывать от помидоров не нужно. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто делает на каждом помидоре несколько проколов зубочисткой и бланширует их: заливает на минуту кипятком, затем сливает воду и заливает холодной водой, чтобы с них легко снималась кожура.
Чеснок "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает тонкими слайсами, лук – кольцами. Помидоры чистим от кожуры.
На дно мисочки, в которой будем мариновать помидоры, складываем укроп (нарезать его не нужно) и лук с чесноком, выкладываем сверху очищенные помидоры и заливаем все маринадом. Накрываем миску плёнкой.
Чтобы помидоры хорошо промариновались, на сутки ставим их в холодильник, а потом можно наслаждаться.
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