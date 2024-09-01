Этот рецепт яблочного пирога очень простой и удобный – вам не придется возиться с замесом теста, а количество ингредиентов можно измерять стаканом.

На этот раз у себя в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить вкусный и ароматный насыпной пирог "Три стакана" с яблоками.

"Не жалейте яблок, чем больше – тем мягче получится пирог", – советует кулинар.

Для приготовления пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 1 стакан (250 г)

манная крупа – 1 стакан (250 г)

сахар – 1 стакан (250 г)

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сливочное масло – 70 г

яблоки (блогерка использовала белый налив) – 13-15 шт.

По желанию также можно добавлять в пирог мак, миндальные хлопья и изюм.

Смешиваем сухие ингредиенты: муку, манку, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар.

Отдельно на крупной терке натираем яблоки, по желанию чистим их от кожуры. К тертым яблокам добавляем немного лимонного сока, чтобы они не потемнели. По желанию к яблокам также добавляем промытый изюм.

А дальше в форме, застеленной пергаментом, начинаем собирать пирог: чередуем слой сыпучих ингредиентов (примерно по 1 стакану) и тертые яблоки (+ если хотите, немного миндальных хлопьев), и так до конца, но чтобы сверху была сухая смесь.

Сверху натираем холодное сливочное масло, а также немного присыпаем все сахаром и маком по желанию. Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.

Последние новости Украины:

Медовик для ленивых: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.

Миша Кацурин показал, как вкусно приготовить яйца для завтрака.

Вкуснее, чем запеканка: простой рецепт шоколадного пирога с творожной начинкой.