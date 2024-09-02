Печеночный паштет – это очень вкусная и полезная закуска, которая станет отличным дополнением к любому приему пищи, а по этому рецепту он всегда получается идеальным.

Рецептом ленивого печеночного паштета поделилась шеф-повар Валентина Кущ – нужно просто запечь все вместе, а затем перебить блендером до однородности.

"Этот паштет ест даже мой муж, который вообще не любит печень. Считаю это показателем", – отметила шеф-повар.

Чтобы приготовить вкусный печеночный паштет, нам понадобится:

печень куриная – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло сливочное – 50 г

сливки – 100 г

сливы – 4-5 шт. (можно заменить на яблоко или другие сладкие фрукты, яблок будет достаточно 1-2)

чеснок – 2-3 зуб.

соль и перец – по вкусу

чабрец – по желанию

коньяк или херес - 50 г (можно и без него)

Шеф-повар также отметила, что по желанию можно добавлять в паштет больше сливочного масла или сливок, тогда будет хоть и калорийнее, но еще вкуснее.

Печень промываем. При необходимости зачищаем, но это не всегда нужно.

Промытую печень складываем в форму для запекания, добавляем лук, разрезанный на 6-8 частей, нарезанную небольшими кусочками морковь, сливы без косточек, очищенные зубчики чеснока, добавляем сливочное масло и поливаем сливками.

Отправляем запекаться в разогретой до 180 градусов духовке до готовности печени (примерно от 40 минут до 1 часа). А дальше просто перебиваем все погружным блендером до однородности, добавляем соль и молотый перец по вкусу.

"Сначала паштет будет жидкий, но когда остынет, то застынет", – объяснила шеф-повар.

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