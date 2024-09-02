Рецептом ленивого печеночного паштета поделилась шеф-повар Валентина Кущ – нужно просто запечь все вместе, а затем перебить блендером до однородности.
"Этот паштет ест даже мой муж, который вообще не любит печень. Считаю это показателем", – отметила шеф-повар.
Чтобы приготовить вкусный печеночный паштет, нам понадобится:
- печень куриная – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло сливочное – 50 г
- сливки – 100 г
- сливы – 4-5 шт. (можно заменить на яблоко или другие сладкие фрукты, яблок будет достаточно 1-2)
- чеснок – 2-3 зуб.
- соль и перец – по вкусу
- чабрец – по желанию
- коньяк или херес - 50 г (можно и без него)
Шеф-повар также отметила, что по желанию можно добавлять в паштет больше сливочного масла или сливок, тогда будет хоть и калорийнее, но еще вкуснее.
Печень промываем. При необходимости зачищаем, но это не всегда нужно.
Промытую печень складываем в форму для запекания, добавляем лук, разрезанный на 6-8 частей, нарезанную небольшими кусочками морковь, сливы без косточек, очищенные зубчики чеснока, добавляем сливочное масло и поливаем сливками.
Отправляем запекаться в разогретой до 180 градусов духовке до готовности печени (примерно от 40 минут до 1 часа). А дальше просто перебиваем все погружным блендером до однородности, добавляем соль и молотый перец по вкусу.
"Сначала паштет будет жидкий, но когда остынет, то застынет", – объяснила шеф-повар.
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