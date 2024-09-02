С началом операции в Курской области украинские силы сосредоточились на подавлении систем противовоздушной обороны противника, что дало возможность украинским летчикам эффективно работать на этой территории. Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что наиболее действенным способом для этих операций является использование авиации.

Свитан подчеркнул, что использование авиационных бомб для уничтожения противника в таких условиях является идеальным решением. Сначала авиация наносит удары по целям, после чего наземные подразделения выполняют зачистку территории.

"Недавнее уничтожение российской колонны в Курской области, скорее всего, было делом авиации или артиллерии. Несмотря на ограниченное количество артиллерии в регионе, авиационные удары остаются наиболее эффективным вариантом. Во время атаки самолеты двигаются с высокой скоростью, это не оставляет оккупантам шансов на своевременную реакцию, и колонны практически полностью уничтожаются" - заметил эксперт.

Свитан также добавил, что российские войска пытаются спасаться бегством колоннами, но в итоге, вероятно, будут вынуждены делать это как-попало, особенно в условиях, когда им придется преодолевать реку Сейм, что еще больше усложнит их положение.

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