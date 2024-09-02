Украинские силы продолжают успешные действия в Курской области, демонстрируя свою способность не только сдерживать российские войска, но и менять ход войны.



Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт рассказал, что успехи на этом участке подтверждают возможность Украины расширить зону контроля и укрепить позиции.

"Украинская армия может продолжить операцию в Глушковском районе, что не только позволит вытеснить российские силы, но и создать условия для пополнения обменного фонда пленными. Расширение контролируемой территории на 30-40 километров на запад усилит позиции Украины и усложнит для России оборонные действия в регионе" - сообщает эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что российское командование не смогло эффективно использовать внутренние резервы для сдерживания украинского наступления. Это свидетельствует о том, что Украина способна проводить внезапные и результативные операции, которые приносят стратегические успехи.

Также эксперт добавил, что ВСУ достигли большего за последние 20 дней, чем российские силы за весь период их наступления, начавшегося в октябре 2023 года.

«Что касается боев за Покровск, то основные действия идут на подходах к линии обороны. Враг еще не достиг основной линии обороны и наши войска пытаются сдерживать его на подходах. Битва за Покровск может начаться в середине или конце сентября и может стать важным этапом в войне. Она может привести к значительным потерям для российских войск и остановить продолжающееся почти год» - ранее поделился эксперт.

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