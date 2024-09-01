На этот раз у себя в Instagram победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поедлилась рецептом сытного блюда с куриной грудкой и дала несколько советов, как сделать мясо не сухим, а сочным.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 3 шт.
- Масло с травами (чеснок, базилик) – 20 мл
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Кабачок – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр – 70 г
Приготовление:
Промойте его и обсушите бумажным полотенцем. Смажьте филе маслом с чесноком и базиликом, затем приправьте солью и черным перцем, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Тщательно вымойте кабачок, баклажан, помидор и лук. Нарежьте их кольцами одинаковой толщины. Сделайте на филе глубокие надрезы, но не прорезайте до конца. Вставьте в эти надрезы сложенные стопкой овощи, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Посыпьте куриное филе с овощами натертым твердым сыром.
"Мастер Шеф" Глинская рассказала, что дальше нужно просто поместить подготовленное филе на противень и отправить в разогретую до 190°C духовку. После запекайте в течение 25-30 минут, пока куриное филе не размякнет и сыр не расплавится.
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