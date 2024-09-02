На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать пышный омлет с двумя видами начинок – сладкой и соленой, он станет отличным выбором для завтрака.

Ингредиенты для омлета:

Шпинат (свежий или замороженный) – 200 г

Мука – 55 г

Яйца – 2 шт.

Соль – по вкусу

Растительное масло – 2 ст. л.

Ингредиенты для сладкой начинки:

Крем-сыр – 75 г

Сахарная пудра – 1 ст. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Банан – ½ шт.

Клубника – 3 шт.

Мята – по вкусу

Ингредиенты для соленой начинки:

Крем-сыр – 75 г

Красная рыба – 100 г

Рукола – по вкусу

Приготовление:

Помойте шпинат и обсушите его. Если используете замороженный шпинат, разморозьте его. Отделите белки от желтков. В чаше блендера взбейте шпинат с желтками до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли до пышности. Аккуратно добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, просейте муку через сито, чтобы избежать комочков. В миску со шпинатной массой добавьте муку и взбитые белки, аккуратно перемешайте, чтобы сохранить воздушность теста.

Противень выстелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите получившуюся массу на противень и равномерно распределите. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте омлет в течение 10 минут.

Достаньте омлет из духовки и разрежьте его на две равные части. На одну часть омлета выложите крем-сыр, сверху разместите ломтики красной рыбы и листья руколы. Сверните омлет в ролл, подровняйте края и разрежьте на две части, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Второй вариант включает сладкую версию роллов. В миске смешайте крем-сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Нарежьте банан и клубнику ломтиками, измельчите мяту. Выложите смесь крем-сыра на вторую часть омлета, добавьте нарезанные банан, клубнику и мяту.Сформируйте ролл и разрежьте его на две части.

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