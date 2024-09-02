На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать пышный омлет с двумя видами начинок – сладкой и соленой, он станет отличным выбором для завтрака.
Ингредиенты для омлета:
- Шпинат (свежий или замороженный) – 200 г
- Мука – 55 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Растительное масло – 2 ст. л.
Ингредиенты для сладкой начинки:
- Крем-сыр – 75 г
- Сахарная пудра – 1 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Банан – ½ шт.
- Клубника – 3 шт.
- Мята – по вкусу
Ингредиенты для соленой начинки:
- Крем-сыр – 75 г
- Красная рыба – 100 г
- Рукола – по вкусу
Приготовление:
Помойте шпинат и обсушите его. Если используете замороженный шпинат, разморозьте его. Отделите белки от желтков. В чаше блендера взбейте шпинат с желтками до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
В отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли до пышности. Аккуратно добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, просейте муку через сито, чтобы избежать комочков. В миску со шпинатной массой добавьте муку и взбитые белки, аккуратно перемешайте, чтобы сохранить воздушность теста.
Противень выстелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите получившуюся массу на противень и равномерно распределите. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте омлет в течение 10 минут.
Достаньте омлет из духовки и разрежьте его на две равные части. На одну часть омлета выложите крем-сыр, сверху разместите ломтики красной рыбы и листья руколы. Сверните омлет в ролл, подровняйте края и разрежьте на две части, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Второй вариант включает сладкую версию роллов. В миске смешайте крем-сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Нарежьте банан и клубнику ломтиками, измельчите мяту. Выложите смесь крем-сыра на вторую часть омлета, добавьте нарезанные банан, клубнику и мяту.Сформируйте ролл и разрежьте его на две части.
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