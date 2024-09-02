Рецептом идеальных домашних пирожков с яблоками, которые получатся с первого раза даже у новичка, поделилась украинская кулинарная блогерка Zhuravlina Cooking.
Чтобы приготовить тесто для пирожков, нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 12 штук):
- дрожжи сухие – 7 г
- сахар – 80-90 г
- молоко (теплое) - 160 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- масло сливочное (растопленное, комнатной температуры) – 70 г
- ваниль – по желанию
- мука ~ 420 г
Для яблочной начинки кулинар взяла следующие ингредиенты:
- яблоки – 800 г (в очищенном виде)
- сахар – 2-3 ст.л.
- корица – 0,5 ч.л.
- сок половинки лимона
В миску наливаем молоко, всыпаем сахар, дрожжи и размешиваем до растворения. Затем добавляем соль, ваниль, яйцо, вливаем растопленное масло и перемешиваем.
После этого добавляем сперва половину муки и вымешиваем до однородности. Затем добавляем вторую половину муки и вымешиваем тесто сперва венчиком, а затем руками на рабочей поверхности, припыленной мукой (на это уйдет примерно 8 минут).
Готовое тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Кладем тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте примерно на полтора часа, чтобы оно подошло.
Чтобы приготовить начинку, чистим яблоки и нарезаем маленькими кубиками. На сковороду выкладываем сахар, лимонный сок с корицей, нарезанные яблоки и тушим до мягкости, постоянно помешивая.
Тесто делим на 12 равных частей, из каждой формируем шарик, накрываем их пленкой, полотенцем и оставляем еще на пол часа. После этого формируем пирожки, добавляя в каждый по 1 ст.л. яблочной начинки.
Сформированные пирожки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, накрываем пленкой и оставляем еще на 20 минут. Смазываем пирожки смесью яичного желтка с молоком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-17 минут.
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