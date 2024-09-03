На суде мужчина отрицал свою вину, утверждая, что не прошел полный медицинский осмотр.

В Хмельнитчине военнообязанный получил повестку и год скрывался от мобилизации. За это мужчину сурово наказали во время судебного процесса. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документам дела, в 2023 году мужчину сочли пригодным для мобилизации. В мае ему вручили повестку, согласно которой он должен был явиться в ТЦК в июне, но он этого не сделал.

На суде мужчина возразил свою вину, утверждая, что не прошел полный медицинский осмотр. Он считал, что военно-врачебная комиссия ошибочно признала его пригодным к службе, поскольку его обследовали только двое врачей, не учитывая травмы головы и позвоночника.

Сотрудники ТЦК сообщили, что мужчина не подавал жалоб на ВЛК и не явился для отправки на военную службу, а также не отвечал на телефонные звонки. Они подчеркнули, что не смогли найти его.

Изяславский районный суд Хмельницкой области признал мужчину виновным по статье 336 УК и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина угрожал сотрудникам территориального центра комплектования канцелярским ножом. Фигуранта задержали правоохранители.

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