В Украине можно зарабатывать хорошие деньги без высшего образования, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям определенных специальностей от 37 тысяч гривен и более.

Автослесари в Киеве могут рассчитывать на среднюю зарплату около 40 тысяч гривен, в то время как по Украине средний заработок таких специалистов составляет около 35 тысяч гривен. Однако некоторые компании предлагают значительно более высокие ставки. К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансии автослесаря-ходовика с оплатой от 70 до 100 тысяч гривен.

Тональщики также могут ожидать среднюю зарплату в 40 тысяч гривен. Как и автослесари, в Киеве они могут зарабатывать больше, чем в любом другом городе Украины, где средний заработок составляет около 32500 гривен.

Отдельные компании предлагают работу с зарплатой, значительно выше средней. К примеру, некоторые готовы платить тонировщикам от 45 до 80 тысяч гривен. Экскаваторщикам в Киеве в среднем предлагают 37,5 тысячи гривен, что на 2,5 тысячи гривен больше, чем средний уровень зарплат по Украине.

Также есть вакансии с еще более высокими оплатами: одна из компаний ищет экскаваторщика с зарплатой от 44 до 56 тысяч гривен.

В июне средняя заработная плата, используемая для расчета пенсии, составила 18806 гривен. Это на 1628 гривен больше, чем в предыдущем месяце, и почти на 4000 гривен превышает показатель января 2024 года.

Источник: OBOZ.UA

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