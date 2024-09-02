Суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф -12" Ольга Рябенко рекомендует приготовить простой и невероятно вкусный зеленый соус, который заменит вам и кетчуп, и майонез.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить универсальный зеленый соус.

Такой соус прекрасно подойдет к любому гарниру, рыбе, мясу, или как заправка к супам и салатам. Звезда "Мастер Шеф" отметила, что вы можете приготовить его сейчас, и в холодильнике он будет идеально храниться до конца зимы.

Для приготовления универсального зеленого соуса "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

зелень (петрушка, укроп, базилик или другая на ваш вкус) – 300 г

чеснок – 25 г

оливки - 150 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

цедра трети лимона

растительное масло – 150 г + по 1 ст.л. наливаем сверху в баночку

В чашу блендера складываем любимые травы, стебли лучше убрать. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла смесь петрушки, укропа и базилика.

Добавляем к зелени очищенные зубчики чеснока, оливки без косточек, соль, сахар, цедру и сок лимона, а также ароматное масло, перебиваем все блендером до максимальной однородности.

Готовый соус выкладываем в стерилизованные банки. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавила, что из этой порции ингредиентов получается две баночки соуса по 350 г. Сверху каждой баночки соуса добавляем еще по 1 ст.л. растительного масла.

Хранить такой зеленый соус можно либо в холодильнике, либо можно разлить его в формочки, заморозить и хранить в морозилке.

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