Победительница "Мастер Шеф - 13" Алина Бурик дала рецепт вкусного пирога без выпечки, на приготовление и охлаждение которого, а также мытье посуды у нее ушло менее часа.

Победительница тринадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Алина Бурик показала, как приготовить быстрый и супервкусный пирог Баноффи без выпекания.

Баноффи – это английский пирог, в основе которого песочное печенье + сливочное масло, а для начинки используется карамель или сгущенка, банан и взбитые сливки.

Для основы пирога звезда "Мастер Шеф" смешала 350 г печенья, перебитого в крошку, и 175 г растопленного сливочного масла.

"Но контролируйте структуру самостоятельно, так как многое зависит от самого печенья. Крошка должна лепиться, но не быть слишком жирной", – пояснила "Мастер Шеф" Алина Бурик.

В форме, застеленной пергаментом, из крошки формируем дно и бортики пирога.

Если не хотите возиться с приготовлением карамели, то можете взять просто вареную сгущенку, но победительница "Мастер Шеф" советует попробовать приготовить кофейную карамель. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

сливки жирные - 100 г

молотый кофе - 10 г

сахар – 90 г

сливочное масло – 40 г

соль – 1/4 ч.л.

Сливки смешиваем с молотым кофе, прогреваем 1,5 минуты в микроволновке, а затем процеживаем.

Отдельно в сотейнике растапливаем сахар до состояния карамели. После этого осторожно вливаем теплые сливки, постоянно помешивая, и доводим до однородности. Далее добавляем холодное сливочное масло, соль, снова размешиваем до однородности – и наша карамель готова. Даем карамели немного остыть.

Сверху на основу пирога выливаем кофейную карамель, на нее выкладываем один банан, нарезанный кольцами, и оставляем до полного охлаждения.

Далее победительница "Мастер Шеф" берет 200 г холодных жирных сливок и сбивает их 2-3 минуты на самой маленькой скорости миксера. После этого добавляет 30-50 г сахарной пудры, увеличивает мощность до 2 и сбивает до устойчивой массы.

Сверху на пирог выкладываем взбитые сливки, немного посыпаем какао-порошком, и Баноффи готов.

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